McGuiness: "Rashford wollte wie Pirlo spielen"

Erlebe

deinen Sport

live Serie A Fr 02:00 Flamengo -

Chapecoense CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Sport Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Marcus Rashford hat kein leichtes Jahr hinter sich. Unter Jose Mourinho kam der talentierte Angreifer bei Manchester United nicht wie gewünscht zum Zug. Nun verrät sein ehemaliger Jugendtrainer, Paul McGuinness, dass der englische Nationalspieler eigentlich im Mittelfeld spielen wollte.

"Wir, ich, Warren Joyce und Colin Little, waren uns einig, dass er ein guter Fußballer ist. Er kann auf der Zehn spielen, auf dem Flügel oder er kann sich auch fallen lassen. Es gab ein Turnier, da wollte er wie Pirlo spielen. Aber wir sahen sein Potenzial als Stürmer", so sein Ex-Trainer gegenüber den Manchester Evening News. "Wir arbeiteten an seinen Laufwegen. Er ist ein sehr intelligenter Junge, wenn es um Fußball geht. Er lernt sehr schnell."

Obwohl Rashford bereits vieles richtig macht, hat McGuinness noch einen Tipp für ihn: "Marcus kann von überall ein Tor erzielen. Doch um ein Top-Scorer zu sein, braucht man mehr Tore, wie sie ein Ruud Van Nistelrooy erzielt hat. Wenn der Ball vom Torhüter oder der Latte abprallte, stand er da."

In der vergangenen Saison schaffte es Rashford auf 53 Pflichtspiele, in denen er elf Tore erzielte.