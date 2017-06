Gabbiadini verrät Grund für Wechsel

Samstag, 10.06.2017

"Früher oder später werde ich nach Italien zurückkehren, aber noch nicht jetzt. Ich bin sehr glücklich in England, wo ich in einer großartigen Liga spiele", erzählte der Stürmer gegenüber ANSA.

Besonders an die beiden Jahre beim SSC Neapel (Januar 2015 bis Januar 2017) erinnert sich Gabbiadini gerne zurück: "Ich bereue nichts, denn es waren zwei wundervolle Jahre. Wenn ich an meine Erfahrungen bei Napoli zurückdenke, dann bin ich zufrieden mit dem, was ich erreicht habe."

Sein Wechsel hatte vor allem einen besonderen Grund, wie Gabbiadini nun verriet: "In der Squadra Azzurra herrscht eine hohe Konkurrenz-Situation im Angriff. Hier (bei Southampton, Anm. d. Red.) habe ich mehr Chancen, mich für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu empfehlen."

Gabbiadini absolviert in der Rückrunde 12 Pflichtspiele für die Saints und erzielte dabei sechs Tore.

Manolo Gabbiadini im Steckbrief