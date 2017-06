ManUnited vor Verpflichtung von Lindelöf

Freitag, 02.06.2017

Etwa 40 Millionen Euro sollen die Red Devils für Lindelölf nach Portugal überweisen, so die Record. Über Monate hinweg war der 25-jährige Innenverteidiger mit Manchester United in Verbindung gebracht worden, ein Transfer kam aber in den letzten beiden Fenstern nicht zustande.

Nun scheint der Wechsel beschlossen zu sein. Die nächste Transfersaga könnte jedoch direkt folgen. Wie O Jogo vermeldet, soll ManUnited auch an Lindelöfs Teamkollege Nelson Semedo interessiert sein. Dieser steht demnach auch beim FC Barcelona und bei Real Madrid auf dem Zettel.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Etwa 43 Millionen Euro würde Benfica für den Außenverteidiger verlangen. Präsident Luis Filipe Vieira sei bereits nach England gereist, um die Verhandlungen im Fall beider Spieler abzuschließen.

Victor Lindelöf im Steckbrief