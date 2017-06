Giggs: Griezmann-Poker noch nicht vorbei

Samstag, 03.06.2017

Dem Klub aus der spanischen Hauptstadt wurde vom internationalen Sportgericht eine Transfersperre verhängt. Griezmann reagierte darauf via Twitter: "Jetzt mehr denn je Atleti". Dies wurde als klare Absage an seine Interessenten verstanden. Doch Giggs hält einen Abgang dennoch für möglich. "Ich bin nicht so sicher, ob wir das Ende schon gehört haben", so die ManUnited-Legende gegenüber Sky Sports.

Den Red Devils fehle es zudem an Offensivkraft. "Sie müssen Spieler holen, die Tore erzielen werden - einen Torjäger, der über 20 Tore schießt", so der Waliser weiter. Mourinho werde sich also bemühen, einen Offensiv-Star zu verpflichten.

Griezmann überzeugte in der abgelaufenen Saison mit 26 Treffern in 53 Einsätzen. Neben dem 26-Jährigen wird Manchester auch mit Romelu Lukaku, Alvaro Morata und Andrea Belotti in Verbindung gebracht.

Antoine Griezmann im Steckbrief