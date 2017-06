Lindelöf: "Begeistert, für United zu spielen"

Mittwoch, 14.06.2017

"Ich bin begeistert davon, nun für United zu spielen. Ich freue mich darauf, ins Training einzusteigen und dem Team dabei zu helfen, mehr Titel zu gewinnen", ließ Lindelöf bei seiner Vertragsunterzeichnung verlauten. Auch Jose Mourinho, sein neuer Trainer bei den Red Devils, zeigte sich erfreut: "Er ist ein sehr talentierter, junger Spieler, der eine große Zukunft bei Manchester United vor sich hat."

Der englische Rekordmeister überweist eine Ablöse in Höhe von 35 Millionen Euro plus eventueller Bonuszahlungen in Höhe von 10 Millionen nach Lissabon.

Victor Lindelöf im Steckbrief