Neville: So kann ManUnited Meister werden

Manchester United hat mit dem gegen Ajax Amsterdam gewonnenen Europa-League-Finale eine gute Saison beendet. In der Premier League schafften es die Red Devils jedoch nur auf Platz sechs, was vor allem an der geringen Anzahl an Siegen im heimischen Old Trafford liegt. Lediglich achtmal gewann die Mannschaft von Jose Mourinho im 'Theatre of Dreams' und spielte zehnmal remis. Phil Neville denkt, dass hier der Schlüssel zum Meistertitel liegt.

"Wenn man sich die Unentschieden im Old Trafford der letzten Saison ansieht und vielleicht 90 Prozent in Siege verwandelt, dann hätte United um den Titel mitgespielt", so der ehemalige Nationalspieler Englands bei MUTV. "Wenn sie das nächstes Jahr schaffen, denke ich, dass der Titel an Manchester geht."

Dabei sieht er aufgrund der drei Titel in der vergangenen Saison positiv in die Zukunft: "United bewegt sich in die richtige Richtung und das Vertrauen von Trainer und Kader kann durch die Titel in der Europa League, im Community Shield und im EFL Cup in die Champions League mitgenommen werden", meinte er.

"Mourinho bringt Erfolg zurück"

Für Neville wird die kommende Saison jedoch kein Selbstläufer: "Es wird eine schwierige Saison, da alle anderen viel Geld investieren und sich verbessern. United wird sich ebenfalls verbessern wollen, da man es nicht unter die Top vier geschafft hat. Immer wenn ich eine Zeitung aufschlage, wird ein anderer Spieler mit United in Verbindung gebracht, aber ich bin mir sicher, dass Mourinho den Erfolg und den Titel zurück nach Manchester bringt."

Neville machte während seiner Karriere mehr als 350 Pflichtspiele für Manchester United und war auch 59-mal für die englische Nationalmannschaft im Einsatz.