Pallister: "Rivalen eifersüchtig auf ManUtd"

Obwohl Manchester United in der Premier League nur Platz sechs erreichte, kann man dennoch von einer erfolgreichen Saison sprechen. Neben dem Triumph in der Europa Leauge, welcher zur Teilnahme an der Champions League berechtigt, gewannen die Red Devils auch noch den Ligapokal und den Supercup. Ex-United-Verteidiger Gary Pallister freut sich über die vielen Pokale in der abgelaufenen Saison.

"Natürlich war es fantastisch, dass sie drei Pokal nach Hause gebracht haben. Doch am meisten haben sich alle über die Qualifikation zur Champions League gefreut", so Pallister auf der offiziellen Klub-Webseite. "Es bedeutet so viel für den Klub, nicht nur finanziell, sondern auch für die Fans und die Spieler endlich wieder im Wettbewerb der Großen dabei zu sein."

Der Sieg im Europa-League-Finale war letztlich die einzige Möglichkeit: "Es war so wichtig, dass wir dort waren und wir in Stockholm gewonnen haben. Der Sieg über Ajax hat die letzten Zweifler vertrieben. Die, die gesagt haben, dass es eine schlechte Saison war, weil wir auf Platz sechs landeten."

"Okay, wir haben uns nicht über die Liga für die Champions League qualifiziert, aber wir haben einen europäischen Wettbewerb gewonnen. Alles in allem gibt es viele Teams, die auf Uniteds Saison eifersüchtig sind."

Auch Startrainer Jose Mourinho lobt der ehemalige Verteidiger: "Jose hat immer an sein Team geglaubt, sie haben gut verteidigt und haben auch Tore geschossen. Doch vielleicht hätten wir gerne noch mehr Tore im Old Trafford gesehen."