Medien: Mendy vor Wechsel zu ManCity

Freitag, 02.06.2017

Wie FootMercato berichtet, haben ManCity und Monaco Einigung über einen Transfer von Mendy erzielt. Der Flügelspieler wird demnach rund 45 Millionen Euro kosten und bald seinen Vertrag in Manchester unterschreiben. Dort wird er 115.000 Euro pro Woche verdienen.

Vor einem Jahr verpflichtete Monaco den 22-Jährigen von Olympique Marseille und konnte seinen Marktwert innerhalb weniger Monate deutlich steigern. In 39 Einsätzen kam Mendy zum Einsatz und etablierte sich dabei auch als Nationalspieler Frankreichs.

In Manchester trifft er auf Bernardo Silva, der ebenfalls vom AS Monaco verpflichtet wurde. Sollte Mendy offiziell werden, hätte City innerhalb weniger Tage 130 Millionen Euro in drei Neuzugänge investiert. Neben Silva kam Ederson von SL Benfica für 40 Millionen Euro.

