Klopp blickt positiv in die Zukunft

Sonntag, 04.06.2017

"Ich weiß, dass wir schon sehr gut sind, aber wir haben noch viel Raum, um uns zu verbessern", sagte Klopp der offiziellen Website der Reds. Der Deutsche freue sich auf die neuen Herausforderungen. "Wir werden an guten Tagen guten Fußball spielen. An schlechten Tagen werden wir für ein gutes Ergebnis kämpfen", so der 49-Jähriger weiter.

Der ehemalige Dortmunder blickt positiv in die Zukunft. "Ich bin wirklich optimistisch. Nicht, weil ich verrückt bin. Ich weiß, was wir haben. Wir haben eine super Truppe - mit viel Wissen und Charakter", freut sich der Reds-Coach.

Nach seinem Rücktritt beim BVB übernahm Klopp im Herbst 2015 das Kommando an der Anfield Road. Seitdem saß er bei 99 Spielen auf der Trainerbank und kann sich über einen Schnitt von 1,8 Punkten pro Spiel freuen.

Jürgen Klopp im Steckbrief