Nicol: Salah "kein Spieler für die Startelf"

Samstag, 17.06.2017

"Ja, das ist sehr viel Geld", sagte er bei ESPN FC. "Für micht ist das zu viel Geld für jemanden, der, wenn alle fit sind, kein Spieler für die Startelf ist."

Laut Nicol sind die Reds auf den Salah-Positionen auch jetzt schon sehr gut besetzt. "Coutinho spielt links, Mane spielt rechts. Ich denke nicht, dass Salah in der Zentrale spielen kann, also ist er Ersatz", so der Schotte. "Klar brauchen sie einen breiteren Kader für die Champions League, aber für über 40 Millionen?"

Salah stand für die AS Rom in 83 Spielen auf dem Platz, in denen er 34-mal erfolgreich war. In der letzten Saison war er für 15 Tore und 13 Vorlagen verantwortlich.

Mohamed Salah im Steckbrief