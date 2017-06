Fowler: Mane so wichtig wie Coutinho

Mittwoch, 14.06.2017

Bei Omnisport sagte Fowler: "Liverpool ist mit einigen unglaublichen Spielern gesegnet. Coutinho und Mane ragten im letzten Jahr heraus. Mane wahrscheinlich noch ein wenig mehr und er ist mittlerweile genauso wichtig wie Coutinho, der zwei oder drei Jahre hinter sich hat, in denen er außergewöhnliche Leistungen gebracht hat."

Liverpool beendete die abgelaufene Saison in der Premier League auf Rang vier und schaffte damit den Einzug in die Königsklasse. Ex-Nationalspieler Fowler fordert nun Verstärkungen, damit in der nächsten Spielzeit um den Titel in der Liga mitgespielt werden kann.

"Wir alle wissen, dass ein spannender Sommer vor uns liegt", so Fowler. "Das Ziel in der letzten Saison war das Erreichen der Champions League. Natürlich hätten wir auch gerne die Liga gewonnen, aber es war schnell klar, dass das nicht passieren wird. Wichtig war also die Champions League und ich denke, dieser Klub verdient es, dort zu spielen. Die Erwartungen werden auch in der neuen Saison wieder hoch sein."

Fowler rechnet daher mit einigen Transfers: "Im letzten Jahr war der Kader nicht so stark, wie wir es uns als Liverpool-Fans gewünscht hätten. Aber ich bin sicher, dass mehrere Spieler hinzukommen werden. Es ist wichtig, dass wir unsere Spieler halten und dann den Kader ergänzen."

Sadio Mane im Steckbrief