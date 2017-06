Chelsea: Eden Hazard gibt Hinweise auf Verbleib

Freitag, 16.06.2017

Um den 26-Jährigen gibt es immer wieder Wechsel-Gerüchte. Real Madrid hat den Offensiv-Star wohl ins Visier genommen. Doch dieser will offenbar auch in der nächsten Saison weiter an der Stamford Bridge spielen. "Ich bin seit fünf Jahren hier und ich bin glücklich. Ich bin in einem der besten Klubs der Welt", zeigt sich Hazard stolz.

Sein Hunger auf weitere Titel sei noch lange nicht gestillt. "Wir haben diese Saison gut begonnen und die Premier League gewonnen, aber im nächsten Jahr müssen wir genauso hart arbeiten wie in dieser Spielzeit", so Hazard.

Der belgische Nationalspieler wechselte 2012 auf die Insel. Seither bestritt er 249 Spiele für die Blues, erzielte 72 Tore und bereitete 62 Treffer vor. In der abgelaufenen Saison zählte Hazard zu den besten Akteuren im Team von Antonio Conte. Mit 16 Treffern trug er maßgeblichen Anteil am Gewinn der englischen Meisterschaft.

