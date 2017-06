Arsenal will Walcott halten

Erlebe

deinen Sport

live CSL Sa 13:35 Tianjin Teda -

Guangzhou R&F Segunda División Sa 21:00 Getafe -

Teneriffa (Finale Rückspiel) Serie A So 00:00 Santos -

Recife J1 League So 12:00 Tosu -

Urawa CSL So 13:35 Guangzhou -

Hebei Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Serie A So 21:00 Ponte Preta -

Palmeiras Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo Serie A Mo 00:00 Chapecoense -

Atlético Mineiro J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa

Theo Walcott, Angreifer des FC Arsenal, wird nach Goal-Informationen auch in diesem Sommer bei den Gunners bleiben. Daran ändern auch die in den letzten Tagen aufgetauchten Wechselgerüchte um den Rechtsaußen nichts. Trainer Arsene Wenger will weiter mit ihm zusammenarbeiten.

"Theo hat seine Defensivarbeit im Vergleich zur Zeit davor deutlich verbessert", lobte Wenger bereits am Ende der abgelaufenen Saison. "Er war früher ein bisschen weniger auf Teamwork aus. Er zeigt jeden Tag großes Engagement. Ich bevorzuge ein wenig die Spieler, die die Arsenal-Werte kennen. Die, die schon länger beim Verein sind. Für mich spielt Loyalität eine große Rolle wenn man einen Verein präsentiert. Theo war sehr loyal."

Walcotts Vertrag bei Arsenal läuft bis Sommer 2019. Um den Engländer doch von den Gunners loszueisen müsste man dem Klub wohl eine Ablöse jenseits der 30 Millionen Euro bieten.