Bellerin will den Greenfell-Opfern helfen

Samstag, 17.06.2017

Da Bellerin mit Spanien durchaus Chancen auf den Titel hat, könnte der Abwehrspieler bestenfalls auf 450 Minuten und damit auf mehr als 25.000 Euro kommen, die er einem guten Zweck spenden würde.

Der junge Spanier wurde erst in dieser Saison mit einem Wechsel zurück in seine Heimatstadt Barcelona in Verbindung gebracht, verlängerte jedoch im November 2016 seinen Vertrag bei den Gunners bis ins Jahr 2023.

Hector Bellerin im Steckbrief