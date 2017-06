Adebayor: Reue über einen speziellen Wechsel

Sonntag, 11.06.2017

"Ich durfte viele schöne Erfahrungen in England machen, bei Klubs, die zu den besten des Landes gehören. Ich war sehr glücklich und meine Familie auch. Der einzige Fehler war, dass ich bei Crystal Palace unterschrieben habe im Januar 2016", so der 33-Jährige gegenüber L'Equipe. "Ich tat es nur wegen der Leute, die meinten: 'Manu, du musst wieder beginnen zu spielen!' Es war die schlechteste Entscheidung meines Lebens."

Aktuell spielt Adebayor bei Basaksehir in der Süper Lig und machte in der Rückrunde mit sieben Toren in 16 Pflichtspielen eine gute Figur. Darum kann er sich auch durchaus vorstellen, noch länger zu bleiben: "Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Es gibt keinen Grund, den Verein zu verlassen. Ich bin glücklich in der Türkei."

Emmanuel Adebayor im Steckbrief