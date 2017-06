Erlebe

Frank Lampard hat angemerkt, dass Romelu Lukaku eine "tolle Option" für Chelsea wäre, falls man Diego Costa ersetzen muss. Die Blues müssen diesen Sommer wohl einen neuen Stürmer verpflichten, da Trainer Antonio Conte bestätigt hat, dass man nicht mehr mit dem Spanier im Sturmzentrum plant.

"Ich kenne Lukaku aus unserer gemeinsamen Zeit bei Chelsea", erklärte der Engländer im Interview mit Sky Sports. "Er war sehr früh in seiner Karriere bei Chelsea, vielleicht zu früh. Er hat wenige Chancen bekommen und hat sich sicherlich sehr gut entwickelt, seitdem er den Klub verlassen hat. Lukaku wäre eine tolle Option. Das einzige Problem ist der aufgeblähte Markt aktuell. Es ist schwierig."

Lampard und Lukaku spielten gut ein Jahr zusammen bei den Blues. Lukaku, der öfter ausgeliehen wurde, hat für den Hauptstadt-Klub nur 15 Spiele absolviert, in denen er nicht treffen konnte. In der Vergangenen Saison beim FC Everton konnte der Belgier dafür in 37 Ligaspielen 25 Tore erzielen.