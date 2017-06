Mertesacker plant seine Zukunft bei Arsenal

Samstag, 03.06.2017

Nach seiner aktiven Karriere möchte Mertesacker, dessen Vertrag 2018 ausläuft, "ganz sicher im Fußballgeschäft" bleiben. Der 32-Jährige sagte zu seinen Plänen: "Es kann sich schnell ergeben. Arsenal möchte mich halten, da gibt es bereits Gespräche. Es wird im operativen Geschäft sein, ich werde auf der anderen Seite stehen." Dabei schließt Mertesacker eine Trainerkarriere nicht mehr aus, auch ein Job im Management "ist möglich".

Mertesacker hatte Ende Juli 2016 in einem Testspiel einen Knorpelschaden im Knie erlitten und feierte erst am 21. Mai in der Liga gegen den FC Everton sein Comeback. Eine Woche später stand er beim FA-Cup-Triumph gegen den FC Chelsea (2:1) als Kapitän über 90 Minuten auf dem Feld.

Per Mertesacker im Steckbrief