Sanchez: "Meine Zukunft ist geklärt"

Alexis Sanchez war in den letzten Wochen eines der heißesten Transferthemen. Sowohl der FC Bayern München als auch Manchester City sollen am Chilenen interessiert sein, Arsenal will ihn halten. Nun äußerte sich der Offensivspieler zu seiner Zukunft.

"Momentan konzentriere ich mich voll auf den Confederations Cup. Ja, meine Zukunft ist geklärt, ich kann aber noch nichts sagen," verkündete er auf einer Pressekonferenz vor dem Finale gegen Deutschland.

Arsene Wenger möchte Sanchez bei Arsenal halten und versprach ihm und Özil angeblich eine Gehaltserhöhung um 20 Prozent, sollten sich die Gunners in der kommenden Saison wieder in den Champions-League-Rängen landen. Einen neuen Vertrag (sein aktueller läuft 2018 aus) hatte Sanchez zuvor abgelehnt.