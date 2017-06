Hinten links drückt der Schuh

Erlebe

Jürgen Klopp startet in seine zweite komplette Saison als Trainer des FC Liverpool. Der Umbruch ist noch nicht abgeschlossen, besonders in der Abwehr müssen die Reds noch tätig werden. In der Offensive hingegen ist der Vierte der Premier League bereits gut aufgestellt.

Tor

Personal: Simon Mignolet, Loris Karius, Danny Ward

Offene Positionen: Keine

Kandidaten: Keine

Situation: Auch wenn Simon Mignolet und Loris Karius in der letzten Saison immer wieder heftig in der Kritik standen, werden die Reds auf dieser Position aller Voraussicht nach nicht nachlegen.

Alle Transfers und Gerüchte rund um den FC Liverpool: Wen holt Klopp?

Denn trotz der großen wirtschaftlichen Stärke des FC Liverpool gibt der Transfermarkt auf der Torhüter-Position kaum Kandidaten her, die auf Anhieb die unumstrittene neue Nummer eins wären.

Gegen eine Torhüterverpflichtung spricht auch, dass Karius-Berater Florian Goll einen Wechsel seines Klienten zuletzt kategorisch ausschloss. Vielmehr können sich die Fans wohl erneut auf einen Zweikampf zwischen Mignolet und Karius einstellen - letztes Jahr entschied der Belgier das Duell für sich.

