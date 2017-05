Ibra-Karrierende? Noch viele Jahre vor sich

Donnerstag, 11.05.2017

Nach der Diagnose wurde befürchtet, dass die große Karriere des Schweden zu Ende sein könnte. Doch die Ärzte versicherten ihm eine "hervorragende Verfassung". Die Frage wie es für den 35-Jährigen nach überstandener Zwangspause weitergehen wird, bleibt jedoch unbeantwortet. "Ich kann nicht zu viele Details diskutieren, ich will nicht mit Manchester United in Schwierigkeiten geraten", sagte Dr. Freddie Fu, der behandelnde Arzt. "Aber ich kann ihnen sagen, dass seine Gesundheit, die Qualität der Knochen und Muskeln in hervorragender Form sind", sagte der Mediziner gegenüber South China Morning Post. Dem Fachmann zufolge könne der Schwede noch viele Jahre spielen.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Ibrahimovic wechselte erst im Sommer 2016 von Paris nach Manchester. In seiner ersten Saison avancierte er sofort zum absoluten Leistungsträger. Wettbewerbsübergreifend erzielte der Stürmer 28 Tore in 46 Spielen.

Zlatan Ibrahimovic im Steckbrief