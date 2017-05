Szczesny hofft auf erneute Chance bei Arsenal

Dienstag, 16.05.2017

Der Pole überzeugte zuletzt mit starken Leistungen bei der Roma, was seine Aussichten auf einen Wechsel zurück in die Premier League verbesserte.

"Aktuell bin ich ein Spieler von Arsenal. Sobald meine Leihe beendet ist, muss ich wieder zurück nach London. Ich habe immer gesagt, ich würde gerne wieder dort spielen", so der 27-Jährige gegenüber BT Sport. Doch Szczesny lässt eine Rückkehr offen:"Bei Roma bleiben? Hier bin ich glücklich". In der italienischen Hauptstadt habe der Keeper sein Vertrauen und seine Form durch die regelmäßigen Einsätze wiedererlangt.

Die Roma steht aktuell auf Platz zwei der Tabelle in der Serie A. Auch Szczesny trägt maßgeblichen Anteil am Erfolg seines Teams. In 36 Liga-Spielen blieb er 14-Mal ohne Gegentreffer.

Wojciech Szczesny im Steckbrief