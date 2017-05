Rooney spricht über Zukunft bei United

Donnerstag, 11.05.2017

Bei der Pressekonferenz vor dem Europa-League-Rückspiel gegen Celta Vigo sagte Rooney angesprochen auf seine Zukunft bei United: "Ob ich bleiben möchte? Ich bin seit 13 Jahren bei diesem Klub, aber ich möchte Fußball spielen. Hier? Natürlich. Ich denke, der Fußball verändert sich. Man muss sich verschiedenen Herausforderungen in seiner Karriere stellen. In dieser Saison habe ich nicht so oft gespielt wie ich es gerne getan hätte. Je mehr ich spiele und das Gefühl habe, dem Team zu helfen, desto besser."

Rooney äußerte sich allerdings nicht frustriert mit Trainer Jose Mourinho - im Gegenteil: "Ich habe im Oktober, November gesagt, dass dieser Klub unter Jose Mourinho erfolgreich sein wird, nachdem ich sah wie er arbeitet", so Rooney. "Wenn wir die Europa League gewinnen können, wären es drei Titel in seiner ersten Saison. Wir sind nicht weit davon entfernt, in der Premier League anzugreifen und ich hoffe in der nächsten Saison auch in der Champions League. Ich spüre, dass der Verein unter Jose erfolgreich sein wird."

Rooney wird im Oktober 32 Jahre alt und besitzt in Manchester noch einen Vertrag bis 2019.

Wayne Rooney im Steckbrief