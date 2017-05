Heung-Min Son erneut ausgezeichnet

Freitag, 12.05.2017

Der 24-Jährige ist nun nach Harry Kane der zweite Spieler der Spurs, der die Auszeichnung für den Spieler des Monats gleich zweimal in einer Saison bekommt. Son schoss im April fünf Tore und bereitete zwei Treffer vor. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", freut sich der Südkoraner auf der offiziellen Website der Premier League. Er bedankte sich bei allen Fans, die für ihn gestimmt hatten.

Der ehemalige Leverkusener kommt in der aktuellen Spielzeit in der englischen Liga auf zwölf Treffer und sieben Torvorlagen. Doch seine Gier auf Erfolg sei noch lange nicht gestillt. "Ich will noch mehr Tore schießen, mehr Vorlagen geben und noch mehr Punkte holen", zeigt sich Son ehrgeizig.

Heung-Min Son im Steckbrief