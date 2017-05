Giggs spricht von großem Umbruch bei ManU

Montag, 15.05.2017

"Mourinho muss einen Ersatz für Carrick finden und auch Ibrahimovic ist noch lange verletzt", so Giggs gegenüber The Express. "Man weiß auch nicht, was mit Rooney passieren wird. Ich denke, dass er vier oder fünf neue Spieler braucht."

Vor allem als Verstärkung für die Offensive kursieren einige klangvolle Namen rund um das Old Trafford. Demnach sollen Antoine Griezmann, Andrea Belotti oder Romelu Lukaku zu den Kandidaten gehören. Doch Giggs hält einen Star des FC Arsenal für die bestmögliche Lösung.

"Ich habe das Gefühl, dass Alexis Sanchez die Mannschaft noch einmal deutlich verstärken würde. Er macht seine Mitspieler besser", so der Waliser. Sanchez steht in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend bei 26 Treffern für die Gunners. Sein Vertrag läuft im Sommer 2018 aus.

