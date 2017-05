Keane: Auch Uniteds B-Elf schlägt Arsenal

Donnerstag, 04.05.2017

"Sein Fokus liegt ganz offensichtlich auf dem Gewinn der Europa League, um sich dadurch für die Champions League zu qualifizieren", so der Ire gegenüber ITV. "Ich kann das durchaus nachvollziehen. So wie die vergangene Woche verlaufen ist, genießt ein Titelgewinn die höchste Priorität", ergänzte er.

Am kommenden Sonntag reisen die Red Devils ins Emirates (17 Uhr live auf DAZNund im LIVETICKER). Keane glaubt trotz Rotation an einen Sieg gegen den FC Arsenal: "Selbst eine B-Elf von United würde Arsenal noch besiegen. Sie können es sich leisten, das zu tun."

Aktuell belegt United Rang fünf in der Liga und wäre damit nach derzeitigem Stand nicht für die Champions League in der kommenden Saison qualifiziert. Ein Sieg in der Europa League würde eine Teilnahme an der Königsklasse jedoch ermöglichen.

