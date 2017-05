Lukaku: "Bin nicht immer ein einfacher Typ"

Mittwoch, 10.05.2017

"Ich möchte meinem Trainer danken, dass er mich so weiterentwickelt hat, obwohl ich manchmal kein einfacher Typ bin", sagte der Belgier dem Liverpool Echo. "Aber er hat es geschafft und mich auf das nächste Level gehoben", ergänzte er und meinte damit Coach Ronaldo Koeman.

Es wird oft vergessen, dass Lukaku erst 23 Jahre alt ist. "Als junger Spieler versucht du, jeden Tag etwas zu lernen. Ich gebe mein Bestes. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, aber dahinter steckt keine böse Absicht", so der Stürmer weiter. "Ich will der Mannschaft helfen, Spiele zu gewinnen. Das habe ich auch in dieser Saison in jedem Spiel versucht."

Für die Toffees war Lukaku in der aktuellen Premier-League-Spielzeit bereits 24-mal erfolgreich und bereitete sechs weitere Treffer vor.

Romelu Lukaku im Steckbrief