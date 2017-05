Guardiola: "Spielen, wie ich es will"

Dienstag, 16.05.2017

"Das Team hat so gespielt, wie ich es wollte. Wir waren nicht gut genug, andere Teams waren eben besser", so der 46-Jährige bei ESPN Brasil. "Wir haben noch nicht die Möglichkeit, in Europa mitzuhalten. City hat 35 Jahre nicht in der Champions League gespielt und hat erst einmal das Viertelfinale erreicht. Wir brauchen Zeit, um mithalten zu können. Aber das Team spielt so, wie ich es damals mit Barcelona und Bayern wollte. Und das ist mir wichtiger, als Titel zu gewinnen", meinte Guardiola.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze ist für die Citizens noch alles offen. Die Verletzung von Gabriel Jesus zu Beginn der Rückrunde war ein schwerer Schlag für Guardiolas Mannschaft. Dabei plant der Katalane in Zukunft wohl mit dem Brasilianer und Sergio Agüero einen Doppelsturm.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Die Verletzung tut mir Leid, da sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt kam. Es ging nie darum, ob Gabriel oder Sergio spielt. Sie können auch perfekt zusammenspielen", betonte der zweimalige Champions-League-Sieger. "Möglicherweise wären wir mit Beiden stärker gewesen."

Pep Guardiola im Steckbrief