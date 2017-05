Medien: Peps Familie bei Attentat-Konzert

Dienstag, 23.05.2017

Laut spanischen und britischen Medienberichten waren Guardiolas Ehefrau Christina Serra sowie die beiden Töchter Valentina (14) und Maria (9) unter den mehr als 20.000 Zuschauern, die das Ariane-Grande-Konzert in der Manchester-Arena verfolgten.

Allerdings wurden die Guardiola-Familienmitglieder bei dem Attentat offenbar nicht verletzt. Laut Presseberichten stünden allerdings die Ehefrau und die Töchter angesichts der Eindrücke des Attentats unter Schock.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Guardiola ließ per Twitter verlauten: "Ich bin schockiert und kann einfach nicht glauben, was letzte Nacht passiert ist. Mein Beileid gilt den Familien und Freunden der Opfer." Der spanische Fußballlehrer besuchte offenbar nicht das Konzert, weil er am Dienstag in Richtung Abu Dhabi aufbrechen wollte. Dort war ein Treffen mit den Klub-Chefs von ManCity geplant.

Pep Guardiola im Steckbrief