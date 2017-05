Guardiola: Bayern hätte mich entlassen

Dienstag, 16.05.2017

"Hier gibt man mir eine zweite Chance und wir werden es versuchen", führte Guardiola vor den letzten Spielen der Saison an. Er erklärte: "In meiner Situation bei einem großen Klub wäre ich entlassen. Wäre ich weg. Ohne Frage. Bei den Klubs bei denen ich zuvor war, wäre ich in der nächsten Saison nicht mehr da."

Der Katalane steht mit Manchester City derzeit auf dem vierten Rang der Premier League, in der Champions League war im Achtelfinale Schluss, in FA Cup wie EFL Cup schied man vor dem Finale aus. "Ich muss gewinnen", meinte er mit Seitenhieb gegen die Medien: "Ihr habt morgen Schlagzeilen. Ihr seid glücklich, oder?"

Die Schuld will er dabei nicht von sich schieben. "Es ist überall der gleiche Fußball. Chelsea hat den Titel gewonnen, weil sie am besten gespielt haben und am konstantesten waren", räumte er mit Gerüchten auf, dass der englische Fußball für ihn gewöhnungsbedürftig gewesen sei.

Pep Guardiola im Steckbrief