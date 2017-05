Paul Pogba fällt weiterhin aus

Dienstag, 16.05.2017

Aufgrund des Todes seines Vaters war der französische Nationalspieler nicht bei der Niederlage gegen Tottenham am Wochenende dabei. Auch die Reise in den Süden Englands wird er nicht antreten. "Ich denke nicht, dass er verfügbar sein wird", sagte Mourinho. "Die Beerdigung seines Vaters wird am Dienstag oder Mittwoch in Frankreich stattfinden", stellte der United-Coach klar. Der 54-Jährige glaube daher nicht, dass Pogba den Kopf frei haben werde. Die Red Devils würden dem 24-Jährigen aber so viel Zeit geben wie er für die Verarbeitung des Schicksalsschlags benötige.

Mourinho zeigte sich erneut verärgert über die vielen Spiele, die ManUnited in den kommenden Wochen zu bestreiten hat. Dennoch versuche er zu rotieren und eine gute Mannschaft aufzustellen. Der Trainer machte allerdings deutlich, nicht ausschließlich auf Jugendspieler setzen zu wollen. "Ich kann nicht vier oder fünf Kinder zusammen ins Feuer werfen", so der Portugiese.

Manchester blieb die letzten vier Partien sieglos. Platz vier, der zur Champions-League Qualifikation berechtigen würde, ist sieben Punkte entfernt - bei nur noch zwei ausstehenden Spielen. Dennoch hat der englische Rekordmeister noch die Chance, sich mit dem Gewinn der Europa League für die Königsklasse zu qualifizieren.

