Fest entschlossen: Ibra will das Comeback

Dienstag, 02.05.2017

Der Top-Torjäger der Red Devils riss sich das vordere Kreuzband. Er wird etwa neun Monate ausfallen. Nach der erfolgreichen OP am Montag machte der Schwede deutlich, dass er noch lange nicht fertig sei. "Repartiert und noch stärker", ließ er seine Fans via Instagram wissen. "Wir werden meine Spiel bald wieder zusammen genießen", so Uniteds Top-Star weiter.

Ibrahimovic wechselte erst im Sommer 2016 ins Old Trafford. Seitdem hat er in 46 Spielen für das Team von Jose Mourinho 28 Tore erzielt.

