ManCity: 95 Millionen für Sporting-Duo?

Samstag, 20.05.2017

Pep Guardiola wird in diesem Jahr seine erste Premier-League-Saison mit Manchester City ohne Titel beenden. Für den Katalanen ist es insgesamt sogar die erste Saison überhaupt, in der er als Trainer keine einzige Trophäe gewinnt. Natürlich soll das ein einmaliger Ausrutscher bleiben und damit das gelingt, will Guardiola sein Team mit zwei Shootingstars aus Lissabon verstärken.

Gelson Martins und William Carvalho stehen demnach auf dem Einkaufszettel und sind den Citizens laut der englischen Tageszeitung The Sun zusammen rund 95 Millionen Euro wert. Eine stolze Summe für einen 22-Jährigen (Martins) und einen 25-Jährigen - jedoch wohl nicht für den finanzstarken Scheichklub.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Portugiesische Medien berichteten bereits von einem ersten Angebot über 75 Millionen Euro für beide Spieler. Eine Offerte, die Sporting jedoch ablehnte. Jetzt legt ManCity allem Anschein nach noch einmal 20 Millionen oben drauf.

Alle News zu Manchester City