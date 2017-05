Benfica dementiert Einigung

Dienstag, 30.05.2017

Nach Informationen von Goal sind die Citizens guter Dinge, den Deal in dieser Woche abschließen zu können. Ederson soll mindestens 40 Millionen Euro Ablöse kosten und wäre damit der zweitteuerste Keeper aller Zeiten.

Benfica veröffentlichte am Dienstag eine Mitteilung, in der es hieß: "Sport Lisboa e Benfica - Futebol informiert hiermit (...) darüber, dass es sich in Verhandlungen mit Manchester City wegen der Transferrechte des Spielers Ederson Moraes befindet. Diese sind noch nicht abgeschlossen."

Ederson wäre nach Monacos Bernardo Silva der zweite hochkarätige Neuzugang dieses Sommers. Die Verpflichtung des Angreifers vom französischen Meister machte City in der vergangenen Woche für 50 Millionen Euro Ablöse perfekt.

Ederson im Steckbrief