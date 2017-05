Ederson-Transfer: City guter Dinge

Samstag, 27.05.2017

In portugiesischen Medienberichten hieß es am Samstagmorgen, City müsste eine Ablöse in Höhe von mehr als 40 Millionen Euro für Ederson hinblättern. Der Brasilianer könnte also hinter Juves Gianluigi Buffon, der 2001 52 Millionen Euro kostete, der zweitteuerste Torwart aller Zeiten werden.

Benfica hält nur 50 Prozent der Transferrechte an seiner Nummer eins und ist daher noch mehr als sonst darauf erpicht, eine möglichst hohe Summe zu erzielen. Der Klub muss die Ablöse mit Edersons Ex-Klub Rio Ave und der Berateragentur Gestifute teilen. Ob Ederson nun gar der teuerste Keeper aller Zeit wird oder nicht: City ist guter Dinge, dass er das Potenzial hat, der beste Torhüter der Welt zu werden und vor allem, dass er zu Pep Guardiolas Philosophie passt.

City tüftelt bereits lange an Verpflichtung

Wie schon bei Bernardo Silva, dessen Transfer vom AS Monaco am Freitag perfekt gemacht wurde, arbeitet City bereits seit mehreren Monaten an Edersons Verpflichtung. Jorge Mendes, der Berater des Torwarts, fädelte schon Silvas Transfer ein und ist der Besitzer von Gestifute. Auch deshalb ist man bei City guter Dinge, nun bald zu einem Abschluss zu kommen.

Dass der englische Spitzenklub auf der Suche nach einem neuen Torwart ist, verwundert nicht. Claudio Bravo, der im vergangenen Sommer vom FC Barcelona geholt wurde, enttäuschte die Erwartungen und verlor seinen Platz an Willy Caballero.

Weitere Baustellen in den Eastlands sind die Außenverteidigerpositionen. Kyle Walker (Tottenham Hotspur) und Monacos Benjamin Mendy heißen hier die Wunschkandidaten.

Ederson im Steckbrief