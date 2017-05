Klopp: Bayern hätte es in England nicht einfach

Donnerstag, 18.05.2017

"Es wäre sicher auch nicht leicht für Bayern, in England Meister zu werden", sagte Klopp im kicker-Interview: "Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es werden würden, ist allerdings nicht gering."

Die englischen Spitzenklubs aus London, Manchester und Liverpool stünden laut Klopp auch in der Bundesliga unter den Top Ten: "Hundertprozentig. Da gibt's ja gar keine Frage."

Für die Premier League sei es zudem wichtig, dass ausländische Trainer und Spieler gute Arbeiten leisten: "Absolut, jegliche Qualität, von Spielern wie Trainern, hebt das Niveau. Der Fußball ist klasse, so intensiv."

Entwicklung "äußerst positiv"

In der Tabelle liegt Liverpool derzeit auf Platz vier, der zur Teilnahme an der Qualifikation zur Champions League berechtigt. Sollte dieser noch an den FC Arsenal (ein Punkt Rückstand) verloren werden, wäre eine Enttäuschung.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nach Platz acht im Vorjahr will Klopp es sich allerdings nicht anmaßen, über die Platzierung am Saisonende zu urteilen: "Die Europa League, die wir schon sicher haben, als Misserfolg zu werten, müssen andere übernehmen."

Wichtiger für den 49-Jährigen sei zudem die interne Wertschätzung. Die Entwicklung werde "als äußerst positiv empfunden". Klopp sieht seine Mannschaft weiter "auf einem sehr guten Weg".

Jürgen Klopp im Steckbrief