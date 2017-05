Klopp: Gerrard wäre mein perfekter Nachfolger

Freitag, 19.05.2017

"Gerrard ist ein fantastischer Typ", sagte er der Times. "Er war einer der besten Fußballer überhaupt und es ist perfekt, dass wir in bereits jetzt in unsere Arbeit einbeziehen können."

Folglich kann sich Klopp durchaus vorstellen, dass der ehemalige englische Nationalspieler einmal sein Amt übernehmen wird. "Ich habe ihm gesagt, dass er der perfekte Nachfolger wäre, falls ich eines Tages gehe oder entlassen werde. Er bekäme von mir alle Informationen, die er haben will", so Klopp. "Wenn du so einen Verein wie Liverpool trainierst, hast du eine große Verantwortung für die Zukunft. Und die Zukunft dieses Klubs braucht Gerrard in einer wichtigen Position."

Zur neuen Saison wird Gerrard Cheftrainer der U18-Auswahl. Als Spieler absolvierte er 710 Spiele für die Reds. "Gerrard hat dem Verein so viel gegeben, also muss man ihm jetzt auch die besten Möglichkeiten geben, ins Trainergeschäft einzusteigen. Das ist sein Wunsch. Vielleicht ist das eine Aufgabe für den Rest seines Lebens."

Am Wochenende will Liverpool mit einem Sieg gegen Middlesbrough einen Startplatz für die Champions League in der kommenden Saison verteidigen.

