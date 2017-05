Mourinho: "Titel wichtiger als Top-4"

Montag, 15.05.2017

Mit 1:2 mussten sich die Red Devils an der White Hart Lane geschlagen geben. "Für Tottenham war es ein spezielles Spiel, für uns aber nur eine weitere Partie an der Lane", gab Mourinho im Anschluss an die Niederlage zu Protokoll.

Der Portugiese war darum bemüht, die Partie möglichst klein zu reden. "Ich weiß nicht, wie andere Klubs denken, aber für uns als Manchester United, ist ein Titel wichtiger als eine Platzierung unter den Top-4." Mourinho zielte damit auf die Mehrfachbelastung aufgrund der Europa League an.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Dort steht ManUnited im Finale. "Wenn ich alle Verletzten zur Verfügung hätte, könnte ich in jedem Spiel auf Sieg spielen. Wenn ich aber 14, 15 Spieler habe, kann ich das nicht. So einfach ist es. [...] Wir hatten nie Zeit zum Entspannen, wir hatten nie Zeit zum Trainieren."

Auch der Spielplan rückte einmal mehr in den Fokus Mourinhos. "Die Saison mit vier Auswärtsspiel zu beenden, gegen Arsenal, Tottenham, ManCity." Er giftete an: "Ich habe nie verstanden, was da gezogen wird oder ob sie einfach Daten in den Computer eintippen."

Jose Mourinho im Steckbrief