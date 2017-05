Mourinho richtet Fokus auf EL-Titel

Montag, 08.05.2017

"Alles auf die Europa League", erklärte der Portugiese. Mit 65 Punkten haben die Red Devils derzeit vier Punkte Rückstand auf den vierten Rang und damit auf die Qualifikation zur Champions League. Der Titel in der EL scheint für Mourinho näher zu liegen.

"Wir müssen die Königsklasse jagen, indem wir die Europa League gewinnen. Ich denke nicht, dass wir noch eine Chance haben, unter die Top-4 zu gelangen", so sein Gedankengang. Dort gewann ManUnited zuletzt sein Halbfinal-Hinspiel mit 1:0 gegen Celta Vigo und hofft, im Endspiel am 24. Mai an den Start gehen zu können.

Mourinho rotierte bereits gegen die Gunners dementsprechend. Eric Bailly, Paul Pogba, Daley Blind und Marcus Rashford blieben allesamt auf der Bank, Antonio Valencia reiste gar nicht erst mit nach London. "Ich war unzufrieden mit dem Ergebnis, aber nicht mit der Leistung", stellte der Coach fest.

