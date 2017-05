Terry: Werde nach Wembley zurückkehren

Montag, 29.05.2017

"Hoffentlich komme ich als Trainer zurück ins Wembley, denn das ist meine Ambition", sagte Terry im Interview mit Sky Sports. "Ich hatte Schwierigkeiten als Spieler, denn ich habe mehr und mehr versucht, die Rolle eines Trainers einzunehmen. Jedes Mal, als wir frei hatten, ist eine Trainer-Runde geplant und man denkt sich, dass man lieber Zeit mit der Familie verbringen will."

"Am Ende war die Saison vorbei und ich habe einige Trainer-Stunden verpasst", fügte der Engländer an. "Aber egal ob ich weiter spiele oder nicht, werde ich meinen Fokus darauf richten. Ich will Trainer werden."

Terrys Entscheidung, ob er bei einem anderen Verein weiter spielen will oder nicht, ist noch nicht gefallen. Der Verteidiger hat wohl Angebote aus China und England vorliegen.

