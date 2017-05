Terry: Kritik an meinem Abschied ist mir egal

Mittwoch, 24.05.2017

"Es könnte mich nicht weniger interessieren, glauben sie mir das", sagte Terry, als er auf die Kritiker angesprochen wurde. "Alles was mich interessiert ist, dass ich meinen Abschied mit den Chelsea-Fans feiern konnte. Wir haben eine wundervolle Beziehung und das schon seit 22 Jahren. Keiner kann das durch irgendwelche Texte oder Aussagen zerstören."

"Wenn das die Art und Weise ist, wie ich mich verabschieden lassen will, dann mache ich das so, denn ich bin hier seit 22 Jahren", machte der Abwehrmann klar. "Ich habe hier so viele Trophäen gewonnen. Wenn ich mich in der ersten Minute hätte auswechseln lassen wollen, dann hätte ich das getan."

Terry konnte mit deinen Blues jeweils fünfmal die englische Meisterschaft und den Pokal gewinnen. Zudem holte er 2012 die Champions League und im Jahr darauf die Europa League an die Stamford Bridge.

John Terry im Steckbrief