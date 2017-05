Antonio Conte vermisst Familie in Italien

Samstag, 20.05.2017

Im letzten Sommer wechselte Antonio Conte von der italienischen Nationalelf an die Stamford Bridge zum FC Chelsea, seine Frau und Tochter wohnen jedoch nach wie vor in Italien.

Im Gespräch mit La Repubblica gewährte Conte nun Einblicke in sein Seelenleben: "Es ist nicht alles nur Freude und Glückseligkeit. Auf das Ende der Saison trifft das zu, aber der Weg dahin war alles andere als das." Demzufolge hat es Conte sehr zugesetzt, getrennt von seiner Familie in der englischen Hauptstadt zu leben.

Beim FC Chelsea läuft der Vertrag des Italieners zwar noch bis Sommer 2019, dennoch ließ der Italiener ein Bekenntnis zu seinem Klub bislang vermissen. Nur bei einer Sache ist sich Conte absolut gewiss: "Wenn ich hierbleibe, werden meine Frau und meine Tochter auch herziehen. Es wäre eine tolle Gelegenheit für meine Tochter eine Auslandserfahrung zu machen. Eins kann ich sicher sagen, ich werde nicht noch ein Jahr hier alleine leben."

In seinem ersten Jahr in England dominierte Conte mit dem FC Chelsea die Liga fast nach Belieben und führte die Londoner zu ihrer insgesamt sechsten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Zuletzt wurde jedoch immer wieder über einen Abgang des Trainers im Sommer spekuliert, unter anderem soll Inter Mailand starkes Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

