Ospina für Cech bei Mertesacker-Comeback

Samstag, 27.05.2017

Zudem muss Wenger wohl verletzungsbedingt auf eine Dreier-Abwehrkette setzen. Der Guardian berichtet, dass, bedingt durch Shkodran Mustafis Ausfall aufgrund einer Gehirnerschütterung, Per Mertesacker wohl zu seinem ersten Startelf-Einsatz seit 13 Monaten kommt.

Der Deutsche wurde zuletzt von einer Knieverletzung außer Gefecht gesetzt. Da die Verteidiger-Kollegen Laurent Koscielny (Sperre) und Gabriel Paulista (Bänderschaden im Knie) ebenfalls nicht zur Verfügung stehen, springt er jetzt aber wieder in die Bresche.

Dabei muss er eine ungewohnte Position in der Dreierkette einnehmen: "Als ich jung war, spielte ich in einer Viererkette und das war meine Position für die letzten 15 Jahre", so Mertesacker.

Mertesacker : Ich schulde das dem Verein

Auch seine allgemeine Fitness ist nicht über jeden Zweifel erhaben. "Kann ich 90 Minuten spielen? Ich kann es nicht sagen", sagte Mertesacker überraschend ehrlich. "Ich habe dieses Jahr nicht gespielt, aber ich mache das hier seit 15 Jahren, also erwarte ich von mir selbst, bereit zu sein, egal was passiert." Er schulde dies dem Team und dem Verein - auch wenn es über 120 Minuten oder gar ins Elfmeterschießen gehen sollte.

Die andere große Überraschung ist Wengers Entscheidung, Ospina anstatt Petr Cech starten zu lassen. Noch am Mittwoch hatte Wenger angedeutet, dass Stammtorhüter Cech die besseren Karten hätte. Ospina startete in diesem Jahr bereits in allen Champions League-Partien Arsenals sowie den ersten drei Runden des FA-Cups.

