Can: "Noch nie so einen Treffer erzielt"

Dienstag, 02.05.2017

"Ich habe den Raum gesehen und bin hineingelaufen. Mein erster Gedanke war, dass ich ihn köpfen will, ansonsten habe ich nicht zu viel gedacht", erklärte der deutsche Nationalspieler im Anschluss an die Partie, welche das Team von Jürgen Klopp mit 69 Punkten dastehen lässt.

"Ich habe noch nie so einen Treffer erzielt", fuhr Can bei Sky Sports fort. "Vielleicht mal, als ich jünger war. Aber das ist das beste Tor, das ich je erzielt habe." Lob gab es auch von Teamkollege Adam Lallana: "Das war ein Traumtor. Ich war direkt hinter ihm - so kann man gewinnen."

Emre Can im Steckbrief