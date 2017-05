Arsenal und Chelsea beobachten Kownacki

Mittwoch, 03.05.2017

Beide Teams sollen einem Bericht der Daily Mail zufolge Scouts auf den Mittelstürmer angesetzt haben.

Neben den beiden Premier-League-Klubs sollen auch Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg aus der Bundesliga interessiert sein.

Der Youngster erzielte in dieser Saison in 29 Pflichtspieleinsätzen zwölf Tore. Sein Vertrag in Posen läuft noch bis 2018.

Dawid Kownacki im Steckbrief