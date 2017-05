David Wagner freut sich auf Klopp

Dienstag, 30.05.2017

"Ich werde Jürgen an der Seitenlinie in der Premier League treffen - das wird lustig. Wenn das Spiel beginnt, sind wir manchmal außer Kontrolle, aber wir werden sehen", so Wagner im Anschluss an das Play-Off-Finale.

Dabei wird er mit dem Trainer des FC Liverpool wohl auch über eine mögliche Verpflichtung des Leihspielers Danny Ward sprechen: "Natürlich werde ich mit Jürgen sprechen, nicht nur über Danny, aber auch darüber, was sonst so alles passiert ist."

Wagners Team sicherte sich den Aufstieg im Elfmeterschießen gegen den FC Reading. Goldtorschütze war Ex-1860-Kapitän Christopher Schindler, der den entscheidenden Elfmeter verwandelte.

Huddersfield Town im Überblick