Wagner-Entscheidung steht an

Mittwoch, 31.05.2017

Das Blatt konfrontierte den besten Kumpel von Trainerkollege Jürgen Klopp vom FC Liverpool auch mit einem angeblichen Interesse des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. "Ich lese auch die deutschen Zeitungen. Deshalb weiß ich, dass mein Name in dem Zusammenhang schon gefallen ist", sagte der 45-Jährige.

Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bislang habe sich Wagner jedoch angeblich noch nicht mit einem möglichen Engagement beim Werksklub beschäftigt. "Ich feiere jetzt und lasse mir mit allem anderen Zeit. Ich habe das alles ganz weit von mir weggelegt. Die Geschichte bis gestern war so groß, da wollte ich mich total darauf konzentrieren", sagte Wagner, der den Aufstieg mit den Terriers am Sonntag durch einen Erfolg im Play-off-Finale in Wembley gegen den FC Reading (4:3 i.E.) perfekt gemacht hatte.

David Wagner im Steckbrief