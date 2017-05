Eriksen von Barcelona-Interesse unbeeindruckt

Dienstag, 02.05.2017

"Christian will einfach nur wichtig für das Team sein, das ist alles, was für ihn zählt", so sein Berater Martin Schoots gegenüber der dänischen Zeitung BT. "Ich bevorzuge es, nicht über das zu sprechen, was die Zeitungen über seine Zukunft schreiben. Wir lassen die Gerüchte unkommentiert", führte der Berater weiter aus.

In der laufenden Saison gelangen Eriksen in 40 Spielen zwölf Tore und zwölf Vorlagen. Mit den Spurs liegt er aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Premier League.

Christian Eriksen im Steckbrief