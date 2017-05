Medien: Klopp will Chelseas Fabregas

Mittwoch, 03.05.2017

Der englische Express berichtet, dass Liverpool Interesse an Fabregas zeigt, da die Reds im kommenden Sommer die Mittelfeldspieler Lucas Leiva (an Galatasaray) und Philippe Coutinho (unter anderem Real Madrid) verlieren könnten. Fabregas könnte diese Lücke schließen.

Beim Werben um den 30-Jährigen bekommt Klopp jedoch ernsthafte Konkurrenz von Jose Mourinho, der seinen früheren Schützling gerne zu Manchester United locken würde.

Mourinho holte Fabregas 2014 nach London und gewann mit ihm 2015 die Premier League.

Starke Quote trotz weniger Einsätze

Laut Express bahnt sich aber zeitnah noch keine Entscheidung an, da sich Fabregas erst nach der Saison mit einem möglichen Transfer beschäftigen will. Klar scheint laut der Zeitung nur, dass ein Wechsel nach Italien für ihn nicht in Frage kommt.

Auch ein Verbleib bei Chelsea sei demnach möglich. Obwohl Fabregas nur zehn Mal in der Startelf stand, agierte er häufig als effektiver Joker und ordnete sich dem Teamerfolg vollständig unter.

Wettbewerbsübergreifend erzielte Fabregas immerhin sechs Tore und gab zehn Vorlagen - trotz geringer Einsatzzeiten.

Cesc Fabregas im Steckbrief