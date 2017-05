Medien: Wenger weitere zwei Jahre bei Arsenal

Dienstag, 30.05.2017

Dieser Kontrakt werde am Dienstag in Wengers Beisein den Vereinsdirektoren vorgelegt, hieß es weiter, für Mittwoch sei eine offizielle Mitteilung geplant. Wenger hatte die ganze abgelaufene Saison über stark in der Kritik gestanden, am Ende verpasste er erstmals in seiner Zeit bei den Gunners die Top 4.

Damit ist Arsenal nach 19 Jahren in der Champions League in der kommenden Spielzeit erstmals nicht mehr in der Königsklasse vertreten. Am vergangenen Wochenende rettete seine Team um Kapitän Mertesacker und Özil die Saison aber mit dem FA-Cup-Triumph über den FC Chelsea (2:1).

Arsene Wenger im Steckbrief