Herrera: CL für Manu das Wichtigste

09.05.2017

"Das Wichtigste ist, dass wir nächste Saison in der Königsklasse spielen", sagte der Spanier der Klub-Webseite. "Für diesen Klub ist es ohne Zweifel notwendig, sich für die Champions League zu qualifizieren", unterstrich er.

Der einfachste Weg dafür wäre laut aktuellem Stand wohl ein Gewinn der Europa League. Im Halbfinal-Hinspiel gewann Manchester mit 1:0 bei Celta Vigo. Herrera will sich deshalb aber noch lange nicht in Sicherheit wiegen. "Wir haben in dieser Saison bislang zwei Titel gewonnen und wenn wir die Euro League gewinnen, ist es eine sehr gute Saison. Aber wir müssen weiterhin großen Respekt vor Celta haben."

Deshalb hofft er im Rückspiel am Donnerstag auf die Fans im Old Trafford. "Celta ist auswärts sehr gefährlich. Wir werden unsere Fans brauchen. Sie können uns ins Finale peitschen. Aber es wird nicht leicht."

Herrera ist eine der zentralen Figuren im System von Jose Mourinho und hat in dieser Spielzeit 46 Partien für United absolviert.

